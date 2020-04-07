SÜPER LİG

Ronaldo'nun '45 saniyede mekik' akımına Emre Kılınç da katıldı

Sivasspor’un genç yıldızı Emre Kılınç, 45 saniyede 64 mekik çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, arkadaşlarına meydan okudu.

Haber Merkezi İHA
25 yaşındaki Emre Kılınç, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.

25 yaşındaki Emre Kılınç, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Fotoğraf: IHA

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun başlattığı mekik çekerek meydan okumaya Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un başarılı futbolcusu Emre Kılınç da katıldı. 25 yaşındaki futbolcu, 45 saniyede 64 mekik çekerek Umut Meraş, Emre Akbaba ve Zeki Özçelik’i meydan okumaya davet etti.

Emre Kılınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk hafta kapışması. 45 saniyede 64 mekik! İlk hafta için bence hiç de fena değil. Meydan okuma için teşekkürler Cristiano Ronaldo" ifadelerini kullandı.

  • Cristiano Ronaldo, kendisinin başlattığı akımda 45 saniyede 142 mekik çekmişti. Galatasaray'ın yıldızı Falcao da 106 mekikle akıma dahil olmuştu.

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