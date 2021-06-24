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Ronaldo'nun 'idol' dediği futbolcu Ali Daei

İranlı eski futbolcu Ali Daei, milli formayla en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu tebrik etti. Daei'ye cevap veren Ronaldo, "Gerçek şampiyonlar sonsuza dek şampiyon kalır. Senin gibi büyük bir idolden böyle güzel sözler duyduğum için oldukça gururluyum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ronaldonun idol dediği futbolcu Ali Daei
EURO 2020'de Fransa ağlarına penaltıdan 2 gol gönderdi.

Ali Daei Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Portekiz formasıyla 109 gole ulaşan Ronaldo'nun kendisini yakaladığını belirterek, "Uluslararası rekoru kırmanın bir gol uzağında olan Cristiano'yu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'yu "futbolun büyük şampiyonu" ve "hümanist" olarak niteleyen 52 yaşındaki Daei, "Bu olağanüstü başarı Ronaldo'ya ait olacağından dolayı onurluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Daei, 1993-2006 yılları arasında İran Milli Takımı ile 149 maçta 109 gol atmıştı.
Ali Daei, 1993-2006 yılları arasında İran Milli Takımı ile 149 maçta 109 gol atmıştı.

Ronaldo yanıt verdi

Sosyal medyadan Daei'ye cevap veren Ronaldo ise "Gerçek şampiyonlar sonsuza dek şampiyon kalır. Senin gibi büyük bir idolden böyle güzel sözler duyduğum için oldukça gururluyum" yorumunu yaptı.

  • 36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Fransa maçında Portekiz formasıyla 109. golünü atmış ve Ali Daei'nin rekorunu egale etmişti. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçerek bu turnuvalarda en çok gol atan oyuncu da olmuştu.

Ronaldo yine tarihe geçti: Milli Takımlarda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu
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Ronaldo yine tarihe geçti: Milli Takımlarda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu
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