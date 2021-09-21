Rotasyon ölçüsü

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların lige dönüşü her zaman sıkıntılı olmuştur. Aslında bir sporcunun fizyolojik olarak kendini toparlaması için 3 gün yeterli bir süre. Avrupa’daki rakiplerimiz 3 gün sonra oynadıkları lig maçlarında kadrolarını korurken, bizde 4-5 oyuncu rotasyona giriyor! Mesela Dortmund’dan, Lazio’dan transfer yapalım, oradayken 3 gün sonra maça çıkabilen adam, bizim takımlara geldiğinde çıkamıyor! Demek ki enlem ve boylamlar performansı etkiliyor!
- Rotasyon dediğin şey ölçülü olmalı. 5-6 farklı oyuncu kullandığın zaman kendi oyunun dışına çıkıyorsun. En yakın örneği Antalyaspor-Beşiktaş maçı. Sergen Yalçın yanlış başlayıp doğru bitirdi. Rotasyonda ölçü önemli. Benzer sıkıntıyı Vitor Pereira yaşadı. Kadrodaki herkesi takıma dahil edeyim derken, ideal 11’ini bulmakta zorlanırsın. Şampiyonluk serüveninin en önemli iki unsuru da ideal 11 ve iyi bir golcüdür.