Rus ekibi Fenerbahçe ile hazırlık maçı planladıklarını açıkladı

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe ile kasım ayında bir dostluk maçı yapmak için görüşmeler yürütüyor.

Rus kulübünün yönetim kurulu başkanı Aleksandr Medvedev, yaptığı açıklamada kasım ayında milli takımların uluslararası maçları için vereceği arada bu karşılaşmanın oynanmasının planlandığını ifade etti.