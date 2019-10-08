Rüştü Reçber'e yeni görev: TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
MİLLİ TAKIM

Rüştü Reçber'e yeni görev: TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

Milli Takım'ın eski kalecisi Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

Haber Merkezi AA
Rüştü Reçber, kulüp kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Barcelona formalarını giymişti

Rüştü Reçber, kulüp kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Barcelona formalarını giymişti

TFF'den yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki eski milli kaleci, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.

Daha önce Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevini de yapan Rüştü Reçber, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuştu. Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korumuştu.

Rüştü Reçber, A Milli Takım'ın 2002'de Dünya Kupası'nda, 2003'te ise Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de de Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

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