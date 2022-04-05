Rusya FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti

Spor

İrfan Can Kahveci:" Rakibimizin bir iddiası yok tek amaçları bizi yenmek olacaktır"

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ı yeneceklerine inandıklarını ifade etti. Kahveci, "İkincilik için büyük bir iddiamız var. Yeneceğimizi düşünüyorum çünkü kadro kalitemiz daha üst seviyede. Taraftarların benden beklentisi çok yüksek. Bu süreçte biraz şansızlıklar da yaşadım. Onların yüzünü güldürmek istiyorum" dedi.