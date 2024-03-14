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Spor

Sadettin Saran'dan başkanlık kararı: Aday olacak mı?

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası'ndan ayrıldığını ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

18:01 - 14/03/2024 الخميس
Güncelleme: 18:01 - 14/03/2024 الخميس
Sadettin Saran
Sadettin Saran

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası'ndan ayrıldığını ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.


Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım" dedi.


Sadet Saran'ın açıklamaları şöyle:

'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz'

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"







#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
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