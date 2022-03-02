Sağlık Bakanı müjdeyi verdi gözler TFF'nin üzerinde

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti, bakanlığın yaptığı açıklamadan sonra stadyumlara giriş ile ilgili alınmış olan kararları güncellemeye hazırlanıyor.

Açık havada maske serbestliği ve HES kodunun kaldırılması gibi kararların alınmasının ardından futbolseverler stadyuma girişlerin kolaylaştırılmasını bekliyor.

TFF'nin kısa süre içerisinde futbol maçlarına girişte yapılması gerekenler ile ilgili yeni bir düzenlemeye gideceği ve bunun da kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bilindiği üzere futbol maçlarına aşıları olmayanlar alınmıyor. Bu durum sadece COVID hastalığını geçirenler için değişkenlik gösteriyordu. Ayrıca 12 yaşın altındakilerin maça girememesi de son dönemde tartışma konusu haline gelmişti.

REKLAM

"Babasıyla maça gitmeyen çocuk nasıl sevecek futbolu?"



Erdal Hoş, stadyumlardaki seyircisizliği ve çocukların maçlara alınmayışını değerlendirdi. @erdalhos pic.twitter.com/mTHtjHasEY — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 22, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni düzenle ilgili aldığı kararlar şöyle;

-Açık alanda maske kullanmak zorunda değiliz.

-Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.

-HES kodu uygulaması kalktı.

-Hastalık belirtisi olmayanlardan test istenmeyecek.

-Okullarda iki vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılmasına gerek duyulmayacak. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

OYNAT 01:17 Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kaldırılan kısıtlamaları duyurdu. Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kalktığını açıklayan Bakan Koca, 'Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



