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Sağlık Bakanı müjdeyi verdi gözler TFF'nin üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, radikal kararlar aldıklarını duyurdu. Koca, HES kodunun kaldırıldığını ifade ederken açık havada maske takılmayabileceğini belirtti. Sinema, tiyatro, konser gibi alanlara girişlerde HES kodunun kaldırılması sonrasında gözler TFF'nin stadyumlarda yapacağı güncellemeye çevrildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı müjdeyi verdi gözler TFFnin üzerinde
Pandemi başladığından bu yana 12 yaşından küçük taraftarlar stadyumlara giremiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti, bakanlığın yaptığı açıklamadan sonra stadyumlara giriş ile ilgili alınmış olan kararları güncellemeye hazırlanıyor.

Açık havada maske serbestliği ve HES kodunun kaldırılması gibi kararların alınmasının ardından futbolseverler stadyuma girişlerin kolaylaştırılmasını bekliyor.

TFF'nin kısa süre içerisinde futbol maçlarına girişte yapılması gerekenler ile ilgili yeni bir düzenlemeye gideceği ve bunun da kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bilindiği üzere futbol maçlarına aşıları olmayanlar alınmıyor. Bu durum sadece COVID hastalığını geçirenler için değişkenlik gösteriyordu. Ayrıca 12 yaşın altındakilerin maça girememesi de son dönemde tartışma konusu haline gelmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni düzenle ilgili aldığı kararlar şöyle;

  • -Açık alanda maske kullanmak zorunda değiliz.
  • -Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.
  • -HES kodu uygulaması kalktı.
  • -Hastalık belirtisi olmayanlardan test istenmeyecek.
  • -Okullarda iki vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılmasına gerek duyulmayacak. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
OYNAT 01:17
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kaldırılan kısıtlamaları duyurdu. Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kalktığını açıklayan Bakan Koca, 'Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.' dedi.



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Gözler TFF'nin üzerinde

Gözler TFF'nin üzerinde

​Stadyuma giriş kurallarının değişmesi bekleniyor.

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