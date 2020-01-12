2.LİG

Sakaryaspor sponsor arıyor: Maça 'kiralık' yazılı formalarla çıktılar

Mali sıkıntıları devam eden ve sponsor desteği arayan Sakaryaspor, Ergene Velimeşe maçına 'Kiralık' yazılı formalarla çıktı.

Haber Merkezi İHA
Sakaryaspor'un forması sosyal medyada gündem oldu.

Sakaryaspor'un forması sosyal medyada gündem oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor ile Sakaryaspor, Velimeşe Sahası’nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, ilk yarıyı golcüsü Onat Kutay ve kaptanı Fatih’ten bulduğu gollerle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da Fatih’in penaltından ve Burhan’ın da iki golüyle Ergene Velimeşerspor, rakibini 5-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Bu sonuçla Ergene Velimeşespor puanını 27’ye yükseltirken, Sakaryaspor ise 27'de kaldı.

  • Öte yandan göğüs sponsoru olmayan Sakaryaspor'un mücadelede giydiği formalar dikkati çekti. Yeşil-siyahlı futbolcular karşılaşmaya göğüsünde 'Kiralık' yazan forma giyerek çıktı.

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