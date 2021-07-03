Salih Dursun'un transferi açıklandı: İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bonservisi elinde bulunan savunma oyuncusu Salih Dursun'u renklerine bağladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılana açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.
Stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen Salih Dursun; Sakaryaspor, Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor formaları giydi.
- Tecrübeli oyuncu bordo-mavili takımın formasını giydiği dönemde hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kartla gündem olmuştu.
21 Şubat 2016'da Trabzonspor forması giyen Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği Deniz Ateş Bitnel, 3 yıl sonra hakemliği ağlayarak bıraktı. pic.twitter.com/P5pSFyxGgr
21 Şubat 2016'da Trabzonspor forması giyen Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği Deniz Ateş Bitnel, 3 yıl sonra hakemliği ağlayarak bıraktı. pic.twitter.com/P5pSFyxGgr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2019