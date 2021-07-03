Salih Dursun'un transferi açıklandı: İşte yeni takımı

Hayat

Güldürünün ustası Kemal Sunal

Usta oyuncu, yapımcı ve senarist Kemal Sunal, 26 yıllık sanat hayatına, tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırdı. Türk sinemasında "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı", "Meraklı Köfteci" ve "Kapıcılar Kralı"nın da aralarında bulunduğu eserleri miras bırakan sanatçı, "Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" adlı 4 televizyon dizisinde de rol aldı.