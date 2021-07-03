Spor Salih Dursunun transferi açıklandı İşte yeni takımı
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Salih Dursun'un transferi açıklandı: İşte yeni takımı

Trabzonspor forması giydiği dönemde hakeme gösterdiği kırmızı kartla gündem olan Salih Dursun, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Dursunun transferi açıklandı: İşte yeni takımı
Salih Dursun'un 2016 yılında oynanan Galatasaray maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bonservisi elinde bulunan savunma oyuncusu Salih Dursun'u renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılana açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

Stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen Salih Dursun; Sakaryaspor, Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor formaları giydi.

  • Tecrübeli oyuncu bordo-mavili takımın formasını giydiği dönemde hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kartla gündem olmuştu.

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Salih Dursun: Deniz Ateş Bitnel'den özür dilerim


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