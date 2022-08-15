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Salih Uçan: Beşiktaş gibi bir takım 3-0'dan maç vermemeli

Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında sahadan, son dakikada yediği golle birlikte 3-3 berabere ayrıldı. Maçın ardından siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü kaydeden Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan: Beşiktaş gibi bir takım 3-0dan maç vermemeli
Salih Uçan, takımı adına kaydettiği ikinci golden sonra eski takımı Alanyaspor'a karşı sevinmedi.

Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında sahadan, son dakikada yediği golle birlikte 3-3 berabere ayrıldı. Maçın ardından siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü kaydeden Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Uçan, yaptığı değerlendirmede, "Erken bir gol bulduk. Alanya deplasmanı zordur, ancak bunu kolaya çevirdik. 1-0, 2-0, 3-0... Sonra devre arasına hiçbir zaman gol yiyip girmemek lazım. Psikolojik olarak düşürüyor. Beşiktaş gibi bir takımda 3-0'dan maç verilmemeli. Futbolda bunlar var. Her türlü skordan dönülebilir. Elimizden bir 3 puan gitti. Üzgünüz. Üstünlüğü koruyamamamızı bir şeye bağlamıyorum. Futbolda bunlar var. Her türlü maç dönebilir. Biz de çevirebiliriz. Şans da bizden yanaydı, şanssızlık da..." ifadelerine yer verdi.

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