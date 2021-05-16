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Şampiyon Beşiktaş'a dev gelir

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yaklaşık 230 milyon TL'nin sahibi oldu. Siyah-beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde de neredeyse ligde elde ettiği gelir kadar bir rakamı daha kasasına koyacak.

Haber Merkezi AA
Şampiyon Beşiktaşa dev gelir
Beşiktaş'ın soyunma odasındaki şampiyonluk pozu

Süper Lig'de sezonunu şampiyon bitiren Beşiktaş, büyük bir gelirin de sahibi olacak. Siyah-beyazlı takım, bu sezon elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 230 milyon lira geliri kasasına ekleyecek.

Süper Lig'de bu sezon toplam 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt ligler için ayrılıyor. Geri kalan 2 milyar 460 milyonluk gelir de 'ayak bastı parası' ile performans ve geçmiş şampiyonluklara göre 21 kulübe pay ediliyor.

Elde edilen gelirin yüzde 37'si 21 kulübe eşit bir şekilde 'ayak bastı parası' olarak verilecek. Buna göre bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı 43'er milyonluk eşit paylar şeklinde bölüşecek.

Kulüplere verilecek 2 milyar 460 milyon liranın yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılacak. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira kulüplere performans primi olarak verilecek. Süper Lig takımları, galibiyet başına 2,7 milyon, beraberliğe ise 1,4 milyon lira almaya hak kazanacak.

Toplam paranın yüzde 11'i yani 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay edilecek. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyacak.

Ayrıca yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılacak. Ligi şampiyon tamamlayan takım yaklaşık 50 milyon lirayı elde edecek. Sıralamadaki diğer takımlar ise üstten aşağıya doğru azalan bir şekilde paylarını alacak.

Şampiyonlar Ligi geliri

Süper Lig şampiyon bitiren Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde neredeyse Süper Lig'de bir sezonda elde ettiği geliri kasasına koyacak.

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City'nin kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda siyah-beyazlı ekip, yaklaşık 20 milyon euroluk gelir elde edecek. Beşiktaş'ın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.

Devler Ligi'nde mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin, ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başlayacak.

Türkiye Ligi ikincisi Galatasaray da kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda yer alabilmek için elemeleri geçmeye çalışacak.

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