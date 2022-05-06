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Şampiyon Trabzonspor Hatay deplasmanından 1 puanla dönüyor

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oldu. Bordo mavililer sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor'un golünü Djaniny atarken Hatayspor'un eşitlik golü Mame Diouf'tan geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyon Trabzonspor Hatay deplasmanından 1 puanla dönüyor
Hatayspor-Trabzonspor

Süper Lig’in 36. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada Louis’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

6. dakikada Lobjanidze ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına sert bir top gönderdi, kimsenin dokunamadığı top yan direkten döndü.

9. dakikada Hatayspor ceza sahası içerisinde Boudjemaa’nın Murat ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek inceledi. Daha sonra penaltı kararı verdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Bakasetas’ın penaltı vuruşunu kaleci Munir meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

12. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

29. dakikada Bakasetas’ın sağdan ortasına altıpas çizgisi önünde Vitor Hugo bomboş pozisyonda topa dokundu ancak üstten auta çıktı.

38. dakikada sağdan Bertuğ’un ceza sahasına ortasına arka direkte bomboş kalan El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Uğurcan’da kaldı.

45+1. dakikada El Kaabi’nin ceza sahasına doğru savunma arkasına gönderdiği topu Adekugbe çevirdi, savunma son anda ayak koydu.

46. dakikada Edin Visca’nın pasında topla buluşan Bakasetas ceza yayı üzerinden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

GOL!

  • 48. dakikada Berat’ın ara pasında topla buluşan Djaniny rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

73. dakikada sağdan Edin Visca’nın ceza sahasına yerden ortasına Cornelius dokundu ancak top kaleci Munir’de kaldı.

75. dakikada Visca’nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza yayı sağ tarafından sert vurdu top üstten auta gitti.

81. dakikada Kahraba’nın pasında topla buluşan Benzia şık bir çalım atarak rakibini geçtikten sonra ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Uğurcan son anda parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına orta yapan Bakasetas’ın ortasına Cornelius kafa vuruşunu yaptı, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

GOL!

  • 90+4. dakikada Adekugbe’nin soldan yerden ortasına Mame Diouf altı pas üzerinde vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Önce ofsayt kararı ile gol geçerli sayılmazken, VAR’ın incelemesi sonrasında gol geçerli sayıldı. 1-1
Şampiyon 1 puanla dönüyor

'Şampiyon' 1 puanla dönüyor

Son dakikada atılan golle maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
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