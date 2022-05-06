Şampiyon Trabzonspor Hatay deplasmanından 1 puanla dönüyor

Dünya

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kazakistan'a FETÖ uyarısı: Onlarla hareket edenlerle çalışmamız mümkün değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan'da yaptığı açıklamada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile hareket eden kişi ve kurumlarla beraber çalışmalarının mümkün olmadığını bildirdi. Erbaş, "Dünya Müslümanlarının yüzde 99'u bu örgütün hain emellerinin farkına varmış ve gerekli tedbirleri almıştır. Ancak bir iki yerde halen bu terör yapısıyla arasına mesafe koymayan, tavrını açıkça ifade edemeyen kişi ve kurumların varlığı dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.