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Şampiyonlar Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri ağırladı. Kabulde sporcuları kutlayan Erdoğan, “Artık çıtayı yükseltiyoruz. Balkan, Avrupa, dünya ama şimdi artık Olimpiyat. Olimpiyat’tan madalyalar gelince tabii bunun gururu çok daha farklı olacak.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Külliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabule dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve madalya alan diğer sporcular ve antrenörleri katıldı. Sporcuları ve hocaları başarılarından dolayı kutlayan Erdoğan, bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Artık çıtayı yükseltiyoruz. Balkan, Avrupa, dünya ama şimdi artık Olimpiyat. Olimpiyat’tan madalyalar gelince tabii bunun gururu çok daha farklı olacak.” dedi.

  • Branşlarda bireyselden kolektife başarılar yakalandığında çok daha gururlanacaklarını söyleyen Erdoğan, Bakü’de elde edilen başarı sonrasında Olimpiyat hayaline bir adım daha yaklaşıldığını belirtti. Sporculara, “madalyaları çaldırmayın” diye seslenen Erdoğan, 40’ın üzerinde madalyanın çalındığının haberlere yansıdığını hatırlattı.

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