UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması Paris Saint-Germain ile Manchester City arasında oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)
23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)
20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)