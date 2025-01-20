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Devler Ligi'nde 7. hafta heyecanı

Devler Ligi'nde 7. hafta heyecanı

11:3420/01/2025, Pazartesi
AA
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Şampiyonlar Ligi Kupası
Şampiyonlar Ligi Kupası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması Paris Saint-Germain ile Manchester City arasında oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak.


Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.


"Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)


22 Ocak Çarşamba

20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)





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