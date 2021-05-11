Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Şampiyonlar Ligi finali İstanbuldan alınıyor Yeni adres Portekiz
FUTBOL FUTBOL

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor: Yeni adres Portekiz

29 Mayıs günü İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yeni adresi Portekiz olabilir. Dış basında çıkan haberlere göre UEFA'nın finali Portekiz'de oynatacağı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi finali İstanbuldan alınıyor: Yeni adres Portekiz
Şampiyonlar Ligi kupası önceki günlerde İstanbul'da sergilenmişti.

COVID sebebiyle geçtiğimiz sezondan bu sezona alınan İstanbul finalinin bu sezon da başka bir yere verileceği belirtildi.

Dış basında yer alan haberlere göre UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'e alacak. Stadyum için düşünülen yer ise Porto'nun Dragao Stadı olacak.

  • UEFA'nın konuyla ilgili olarak kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan da sosyal medyada yaptığı paylaşımla finalin Portekiz'de oynanacağını ifade etti.

Abone Ol Google News
Dolmabahçede maç başladı

Dolmabahçe'de
maç başladı

Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Ligde kritik gün

Süper Lig'de kritik gün

Küme düşen takımlar belli olabilir.
Filistinin zor günleri

​Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi.

Bakanlık vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

​Bakan Koca : Vaka sayısı yüzde 65 azaldı.
Kudüs için <br>Kahire ile temas

Kudüs için
Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu.

​​Formula 1'le ilgili gelişmeyi yayıncı kuruluş duyurdu.

Taşlara karşı tanklar

Taşlara karşı tanklar

​İşgalci İsrail'den Gazze sınırına askeri sevkiyat.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.