Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor: Yeni adres Portekiz

COVID sebebiyle geçtiğimiz sezondan bu sezona alınan İstanbul finalinin bu sezon da başka bir yere verileceği belirtildi.

Dış basında yer alan haberlere göre UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'e alacak. Stadyum için düşünülen yer ise Porto'nun Dragao Stadı olacak.

UEFA'nın konuyla ilgili olarak kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan da sosyal medyada yaptığı paylaşımla finalin Portekiz'de oynanacağını ifade etti.