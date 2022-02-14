Şampiyonlar ligi heyecanı başlıyor

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük turnuvası için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
İşte tamamı TSİ 23.00'da başlayacak maçların programı:
Yarın:
Paris Saint-Germain-Real Madrid
Sporting Lizbon-Manchester City
16 Şubat Çarşamba:
Inter-Liverpool
Salzburg-Bayern Münih
22 Şubat Salı:
Chelsea-Lille
Villarreal-Juventus
23 Şubat Çarşamba:
Atletico Madrid-Manchester United
Benfica-Ajax