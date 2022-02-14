Spor Şampiyonlar ligi heyecanı başlıyor
FUTBOL FUTBOL

Şampiyonlar ligi heyecanı başlıyor

Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Bu turun dikkat çeken eşleşmesinde Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar ligi heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük turnuvası için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

İşte tamamı TSİ 23.00'da başlayacak maçların programı:

Yarın:

Paris Saint-Germain-Real Madrid
Sporting Lizbon-Manchester City

16 Şubat Çarşamba:

Inter-Liverpool
Salzburg-Bayern Münih

22 Şubat Salı:

Chelsea-Lille
Villarreal-Juventus

23 Şubat Çarşamba:

Atletico Madrid-Manchester United
Benfica-Ajax

Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor
SPOR
Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor

Adanada kritik maç

Adana'da kritik maç

Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı

KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı

Havalar ısınınca fiyatlar daha da düşecek.
AK Partiden İstanbulda doğal gaz faturalarını yüzde 23 düşürecek teklif

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.