UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı başlıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li Final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea - Bayern Münih, Napoli - Barcelona, Real Madrid - Manchester City ve Lyon - Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 13.00'te yapılacak. Bu eşleşmelerin kazananları ve çıkmayı garantileyen 4 takım arasında bir eşleşme sağlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı: Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oluyor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura, saat 14.00'te çekilecek.Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bu kurada belli olacak. Avrupa Ligi kupası Köln'de sahibini bulacak2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

7-8 Ağustos'ta başlayacak

7-8 Ağustos tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.

8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.