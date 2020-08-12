UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Barcelona'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde koronavirüs şoku: Pozitif çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona

Barcelona

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalara başlayacak 9 futbolcuya Kovid-19 testi yapıldığı ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Evinde karantinaya alınan futbolcunun semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

  • İsmi açıklanmayan futbolcunun, Barcelona'nın cuma günü Bayern Münih ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Portekiz'e gidecek A takım kafilesinde yer alan futbolculardan hiçbiriyle temas etmediği aktarıldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Inter, Manchester United, Shakhtar Donetsk ve Sevilla, liglerinde geride kalan sezon aldıkları sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.Bu takımların UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesiyle ülke klasmanında beşinci sırada yer alan Fransa'nın lig üçüncüsüne "Devler Ligi" yolu açılmış oldu.Geçen sezon Fransa ligini üçüncü sırada tamamlayan Rennes, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak.Avrupa Ligi'nde Sevilla son dakikalarda yarı finale çıktı (ÖZET)Shakhtar Donetsk, Basel'i rahat geçti (ÖZET)Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET)Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET)

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MSV Arena’da oynanan Wolverhampton - Sevilla mücadelesini İtalyan hakem üçlüsü Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yönetti. Çekişmeli geçen maçın 13. dakikasında Wolverhampton kazandığı penaltı ile önemli bir fırsat elde etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Raul Jimenez bu fırsatı değerlendiremedi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı.Gol son dakikalarda geldiİkinci yarının son dakikalarına kadar mücadelede gol sesi çıkmazken, 88. dakikada Ever Banega’nin asistinde Lucas Ocampos ağları sarsarak, takımına yarı final biletini aldırdı. UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla’nın rakibi Manchester United oldu. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü oynanacak.Sevilla, Wolverhampton maçının özetini izlemek için tıklayınız.Shakhtar Donetsk, Basel'i rahat geçti (ÖZET)Avrupa Ligi'nde Inter, Bayer Leverkusen karşısında turladı (ÖZET)Manchester United, Kopenhag'ı uzatmalarda geçti (ÖZET)

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