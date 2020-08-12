Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Barcelona'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde koronavirüs şoku: Pozitif çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği duyuruldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalara başlayacak 9 futbolcuya Kovid-19 testi yapıldığı ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Evinde karantinaya alınan futbolcunun semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İsmi açıklanmayan futbolcunun, Barcelona'nın cuma günü Bayern Münih ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Portekiz'e gidecek A takım kafilesinde yer alan futbolculardan hiçbiriyle temas etmediği aktarıldı.
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