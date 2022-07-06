Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız

Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya giden Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Kampın 3.gününde kameraların karşısına çıkan Edin Visca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Tekrar şampiyonluk istiyoruz"

Yeni sezonda performansını artırmak istediğini belirten Boşnak yıldız, "Bireysel antrenmanlara kampa gelmeden başladım. Geçen sezon taraftarlarla dolu tribünler önünde yaşadığımız o coşkuyu tekrar bu sene yaşamak istiyoruz. Arkadaşlarla konuştuk, 'Evet bir hikaye yazdık, bu sene de şampiyon olmak istiyoruz' dedik. Herkes motive geldi" dedi.

"İyi transferler yaptık"

Takıma yapılan takviyeler hakkında da konuşan Visca, "Her takımı biraz takip ediyorum, biz de iyi transferler yaptık. Fakat en önemlisi bir arada kalmak, takım olmak. Zaman zaman taktik, bireysel performans o kadar önemli değil, ne kadar takım ruhu olduğu önemli. Bizde her şeyden biraz var. Burada müthiş bir ortam var. Bazen futbolcular gitmek ister ama ben kalmayı ve şampiyonluğu tekrar yaşamayı istiyorum" dedi.

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"Tony'e teşekkürler"

Sözleşme yenilenemeyen ve takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme ile ilgili de konuşan 32 yaşındaki kanat, "Tony bana ilk geldiğimde çok yardım etti. Ona buradan tekrar teşekkür ederim. Müthiş bir karakter, müthiş bir insan. Trabzonspor'a son yıllarda en fazla katkıyı sağlayan futbolcu ama futbolda böyle şeyler olabiliyor" dedi.

"Trezeguet transferi beni çok mutlu etti"

Nwakaeme'nin gidişini değerlendirdikten sonra Trezeguet transferine de değinen Visca, "Birkaç yıl önce belki de Türkiye'nin en iyi kanat oyuncularından bir tanesiydi. Sonra Premier Lig'e gitti, oraya gitmek kolay değil bir de oynadı. Müthiş bir oyuncu, onun transfer olmasına çok mutlu oldum. Onu tanıyorum iyi bir karakter iyi bir transfer, takım ne kadar iyi olursa ben de etkilenip daha iyi olurum. Bireysel performansımı artırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"En önemlisi sakatlık"

Trezeguet'in yanı sıra Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı transferleri hakkında da konuşan tecrübeli sağ kanat, "Kasımpaşa'da çok iyi oynadılar, yerli oyuncular zaten. Belki de en iyi transferleri yaptık. En önemlisi sakatlık olmasın, geçen sene onu çok yaşadık." dedi.

Hedef gruplara kalmak

Şampiyonlar Ligi'ni kalma konusunda iddialı konuşan Visca, "İlk hedefimiz gruplara kalmak, iyi tecrübeli bir kadromuz var. Dolu tribünler olacak, taraftarımız bunu hak ediyor. İnşallah statta şampiyonlar ligi müziğini çaldıracağız" derken, kutlamalar hakkında da konuşan Boşnak yıldız, "Trabzon futbolun şehri, böyle bir kutlama dünyanın hiçbir yerinde olmayacak. Saraybosna'da arkadaşlarıma Trabzon'u anlattım fakat atmosferi yerinde görmeleri gerektiğini söyledim. Abim, Konyaspor maçına gelmişti o atmosferde ağlamıştı" dedi.

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Trabzonspor'a devre arasında katılan Visca, 21 maçta 6 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.