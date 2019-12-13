Şampiyonlar Ligi tehlikede

2019-2020 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti. Bu 4 takım arasında tek başarılı ekip ise Medipol Başakşehir oldu.

Söz konusu takımlar, Avrupa’da toplamda 24 maça çıkarak 4 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 3’ü Başakşehir’den geldi. Okan Buruk’un öğrencileri, grubunda Wolfsberger’i iki maçta, Mönchengladbach’ı da Almanya’da yenerek 3 kez galip gelme sevinci yaşadı.

Turuncu-lacivertli takım, J Grubu’nda çıktığı 6 müsabakada rakip filelere 7 gol bırakırken, ağlarında ise 9 gol gördü.

Türk takımlarının bu sezon Avrupa’da aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray: 2 beraberlik, 4 mağlubiyet

Başakşehir: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet

Beşiktaş: 1 galibiyet, 5 mağlubiyet

Trabzonspor: 1 beraberlik, 5 mağlubiyet

Başakşehir'in sırtında büyük bir yük var

Medipol Başakşehir, hem aldığı galibiyet ile ülke puanına önemli bir katkı sağladı hem de lider ve seri başı olarak gireceği kura sonrası tur atlama şansını yükseltti. Ülke puanı sıralamasında 11. basamakta bulunan Türkiye'nin 32.800 puanı var. Avusturya ise puanını 32.125 yaptı. Avusturya'nın iki takımı Salzburg ve LASK Linz yoluna devam ediyor. İki takım da seri başı oldu. Ukrayna ise 33.500 puana sahip ve sadece Shakhtar Donetsk yoluna devam ediyor. Ukrayna ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde seri başı olamadı ve Başakşehir ile eşleşebilir. Bu durumda Başakşehir tur atlarsa, Türkiye'ye ülke puanı için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Ülke puanı açısından Başakşehir'in sırtında büyük bir yük var. Ülke puanı sıralamasında 12. sıraya düşmemiz halinde Süper Ligi şampiyon bitirecek takımımız Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılamayacak.

İşte ülke puanı sıralamasındaki son durum;