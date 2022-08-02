Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play-off turunda kuralar çekildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Kopenhag oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Austria Wien eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Malmö-Diddeleng karşılaşmasının galibi oldu. Konferans Ligi play-off turunda da kuralar bugün çekilecek ve Konyaspor ile Başakşehir'in rakipleri de belli olacak.

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