Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Play-off kuralarından ilki olan Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00’te çekildi. Diğer organizasyonlar Avrupa Ligi TSİ 14.00’te ve Konferans Ligi ise TSİ 15.00’te başlayacak.
Trabzonspor'un rakibi belli oldu
- Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak Trabzonspor’un rakibi belli oldu. Bordo-mavili ekip Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti. İlk maç Danimarka'da 16-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 23-24 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da oynanacak.
Fenerbahçe ve Sivasspor'un eşleşmeleri
- UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Slovacko’yu elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak. Sivasspor ise Malmö-Diddeleng eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Konferans Ligi'nde gözler Başakşehir ve Konyaspor'da
Konferans Ligi’nde yer alan Başakşehir’in İzlanda’nın Breidablik, Konyaspor’un ise Lihtenştayn’ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.