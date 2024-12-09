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Devler Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Devler Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

16:229/12/2024, Pazartesi
AA
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Şampiyonlar Ligi Kupası
Şampiyonlar Ligi Kupası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması Juventus ile Manchester City arasında oynanacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.


"Devler Ligi"nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)

20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)

23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)

23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)


11 Aralık Çarşamba

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)






#Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Manchester City
#Juventus

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