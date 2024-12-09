UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi yarın 9 maçla açılacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması Juventus ile Manchester City arasında oynanacak.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, yarın ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)
20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)
23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)
23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)
23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)
20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)
23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)