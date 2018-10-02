UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder fırtınası

Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen ile karşılaşan Roma, mücadeleyi 5-0 kazandı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 29. dakikada attığı muhteşem şutta direğe takılırken 40. dakikada Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcumuz 64. dakikada bu kez gol attı ve takımını 3. golünü kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder, Roma-Plzen maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Cengiz Ünder, Roma-Plzen maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yükselen performansını devam ettiriyor. 21 yaşındaki yıldız, Plzen ile oynanan maçın 29. dakikasında muhteşem bir şuta imza atarken rakip takım kalecisi yerinden kımıldayamadı. Direğe takılan futbolcu bu pozisyondan 11 dakika sonra Dzeko'nun attığı 2. golün asistini yaptı. İkinci yarıda da fırtına gibi esen milli futbolcumuz 64. dakikada bu kez şık bir gole imza attı ve takımını 3. golünü kaydetti.

Cengiz Ünder'in Plzen maçındaki istatistikleri ve muhteşem performansı;

  • Şut: 3
  • İsabetli Şut: 2
  • Direkten Dönen Şut: 1
  • Asist: 1
  • Gol: 1

Cengiz, maçın 74. dakikasında yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı.

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Cengiz Ünder fırtınası devam ediyor
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Cengiz Ünder fırtınası devam ediyor

Roma'da Cengiz Ünder fırtınası esmeye devam ediyor. Milli futbolcumuz Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen maçında bir asis ve bir gol atma başarısı gösterdi. İşte Cengiz'in şık golü.


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