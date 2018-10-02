Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder fırtınası

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yükselen performansını devam ettiriyor. 21 yaşındaki yıldız, Plzen ile oynanan maçın 29. dakikasında muhteşem bir şuta imza atarken rakip takım kalecisi yerinden kımıldayamadı. Direğe takılan futbolcu bu pozisyondan 11 dakika sonra Dzeko'nun attığı 2. golün asistini yaptı. İkinci yarıda da fırtına gibi esen milli futbolcumuz 64. dakikada bu kez şık bir gole imza attı ve takımını 3. golünü kaydetti.

Cengiz Ünder'in Plzen maçındaki istatistikleri ve muhteşem performansı;

Şut: 3

İsabetli Şut: 2

Direkten Dönen Şut: 1

Asist: 1

Gol: 1

Cengiz, maçın 74. dakikasında yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı.

Cengiz Ünder kale direğinin yerini beğenmeyip değiştirmeye çalışıyor.. 🇹🇷 pic.twitter.com/jl3PfSHyYx — GAG Football Turkey (@GagFootballtr) 2 Ekim 2018

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GOL! 40' Dzeko



Roma 2-0 Viktoria Plzen



Asist: Cengiz Ünder 🇹🇷 pic.twitter.com/xdji9R3DUt — Gol Dünyası (@goldunyasi) 2 Ekim 2018

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