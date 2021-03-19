Spor Şampiyonlar Liginde eşleşmeler belli oluyor
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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'un da rakibi belli olacak.

Haber Merkezi AA
Devler Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak.
Devler Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu eşleşmeleriyle başlayacak ve aynı anda kazananların oynayacağı yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımdan üçü İngiltere temsilcisi. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City'in yanı sıra, Ozan Kabak'lı Liverpool ve Chelsea kuraya katılacak.

Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint Germain ve Portekiz'den Porto takımı kura çekiminde yer alacak.

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.

2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
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UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
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