Şampiyonları yetiştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’nın sporun da başkenti olacağına inandığını söyledi.

Altındağ ilçesinde inşa edilecek 9 spor tesisinin temel atma törenine katılan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığını vurguladı. Tesisleşme anlamında devrimin gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin zirveye olan iddiasını her alanda sürdürdüğünün hep birlikte şahitleriyiz. Sporcu gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlamak, bu anlamda da her türlü imkanı gençlerimizin, sporcularımızın önüne sermek bizlerin görevi” ifadelerini kullandı.

1 Adet Sporcu Fabrikası 🏟

5 Adet Bireysel Antrenman Salonu 🏋🏻‍♂️

1 Adet Okçuluk Tesisi 🏹

2 Adet Yüzme Havuzu 🏊🏼‍♀️



Bugün, Ankara Altındağ’da sporumuza büyük katkılar sağlayacak 9 önemli tesisin temelini attık.@kasapoglu @emrullahisler @apolatduzgun @zyildiz_ @asimbalci pic.twitter.com/9wKvWtm1Rz — Gençlik ve Spor Bakanlığı🇹🇷#GSB (@gencliksporbak) October 9, 2020

"Sporu yaşam tarzı olarak benimsememiz gerekiyor"





Bakan Kasapoğlu, bu çıtayı her geçen gün daha yükseklere taşıman gayreti içinde olduklarını belirterek, “Milletimizden istirhamımız bu tesisleri gece gündüz demeden doldurmaları. Çünkü tesislerimiz insanımız, gençlerimiz, sporcularımızla güzel. Spor yapan, sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş millet olma yolunda çalışmamız gerekiyor. Sporu tabana ne kadar çok yayarsak, spor kültürünü ne kadar çok güçlendirirsek, spordaki başarımız, uluslararası anlamda olimpiyatlarda, şampiyonalarda çok daha güçlü seviyelere gelecek. İnanıyoruz ki Altındağ’dan, Ankara'mızın tüm diğer noktalarından, ülkemizin dört bir yanından yarınların Avrupa, olimpiyat şampiyonlarını, yıldızlarını, dev adamlarını inşallah hep birlikte yetiştireceğiz” dedi.