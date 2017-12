Şampiyonluğa daha yakınız

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür hayali ve hedefini açıkladı. Başarılı oyuncu, "Hayalim Avrupa'da oynamak. Tabii ki önce Trabzonspor forması altında hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı olmak istiyorum. Buradaki görevimi tamamladıktan sonra hedefim Avrupa" dedi. Genç oyuncu, bordo-mavili kulübün dergisinin Ocak sayısının kapağında yer aldı. Trabzonspor'un sezona kötü başladığını ancak alınan seri galibiyetlerle şampiyonluğa daha yakın olduklarını kaydeden Abdulkadir, "Şu an hedeflediğimiz noktaya, yani şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisinde her şey yolunda. Yerlisi, yabancısı tüm oyuncular çok iyi. Takımdaşlık anlamında bir sorunumuz yok. Sadece sezon başında sonuç alamıyorduk; onu da almaya başladık. Kesinlikle maç seçmiyoruz. Sadece derbi diye tabir edilen müsabakalarda ayrı bir konsantrasyon oluyor. Şampiyonluk beklentisi ister istemez üzerimizde baskı oluşturuyor. Sezon başında bu hedeften uzaklaşsak da şu an için bu hedefimizin içindeyiz. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Her kulvarda olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bu hedefimize ulaşırız" dedi.

TARAFTARIN FARKI TUTKU VE BAĞLILIK

Tribünden gelen biri olarak Trabzonspor taraftarlarını diğerlerinden ayıran en büyük farkın tutku ve bağlılık olduğunu vurgulayan Abdülkadir Ömür, bu konuda da "Trabzon futbolla yatar, futbolla kalkar. Alınan bir galibiyet şehrin kimyasını değiştirebiliyor. İnsanların yüzü gülüyor. Bence en büyük fark; tutku ve bağlılık" diye konuştu.