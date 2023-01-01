Şampiyonluk araştırmasında kadınlar Fenerbahçe erkekler Galatasaray tarafında yer aldı

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Areda Survey, ilgiyle takip edilen Türk futbolunda şampiyonluk yarışının futbol severler açısından bu seneki olası sonuçlarını araştırdı.
Fenerbahçe’yi kadınlar şampiyonluğa taşıyor
Araştırma sonucunda Fenerbahçe’nin bu sene şampiyonluk favorisi olarak görüldüğü ortaya çıktı. Kadın katılımcıların erkeklere göre Fenerbahçe'yi şampiyonluğa daha yakın görmesi ise dikkatleri çekmeye devam ediyor.
- Araştırmanın sonuçlarına göre kadın katılımcıların yüzde 38,3'ü Fenerbahçe'yi, yüzde 32,2'si Galatasaray'ı, yüzde 21,4'ü Beşiktaş'ı, yüzde 8,1'i ise Trabzonspor'u şampiyonluğu daha yakın görüyor.
Erkeklerin şampiyonu Galatasaray’dan yana
Erkek katılımcıların ise Galatasaray'ı favori olarak görmeleri de araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında yer aldı.
Araştırma sonucuna göre erkeklerin yüzde 39,5’i Galatasaray, yüzde 37,4’ü Fenerbahçe, yüzde 16,6’si Beşiktaş, yüzde 2,9’u Trabzonspor’un şampiyon olacağını düşünüyor.
Yaş gruplarına göre dağılım
Öte yandan yaş gruplarına göre dağılımda ise 18-34 yaş grubu; yüzde 41,9 ile Galatasaray'ı, yüzde 31,3 ile Fenerbahçe'yi, yüzde 22,9 ile Beşiktaş'ı ve yüzde 1,2 ile de Trabzonspor'u şampiyonluk favorisi olarak görüyor.