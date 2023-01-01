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Spor

Şampiyonluk araştırmasında kadınlar Fenerbahçe erkekler Galatasaray tarafında yer aldı

Araştırma şirketi Areda Survey’in 2.562 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk araştırmasına göre Türk halkının yüzde 37,8’i Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünüyor. Kadınların yüzde 38,3’ü Fenerbahçe, erkeklerin yüzde 39,5’i Galatasaray’ın şampiyonluğu tarafında. Yaş gruplarının tercihlerine bakıldığında ise gençlerin yüzde 41,9’u Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana olduğu görülüyor.

Lokman Özdemir
11:48 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Areda Survey, ilgiyle takip edilen Türk futbolunda şampiyonluk yarışının futbol severler açısından bu seneki olası sonuçlarını araştırdı.

Araştırmada katılımcılara
"Sizce bu sene süper ligde hangi takım şampiyon olur?"
sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 37,8’i sarı-lacivertli ekibin ipi göğüsleyeceğini düşünürken, yüzde 36’sı
Galatasaray
, yüzde 18,9’u
Beşiktaş
, yüzde 5,4’ü ise
Trabzonspor
’dan yana tercih belirtti.

Fenerbahçe’yi kadınlar şampiyonluğa taşıyor

Araştırma sonucunda Fenerbahçe’nin bu sene şampiyonluk favorisi olarak görüldüğü ortaya çıktı. Kadın katılımcıların erkeklere göre Fenerbahçe'yi şampiyonluğa daha yakın görmesi ise dikkatleri çekmeye devam ediyor.

  • Araştırmanın sonuçlarına göre kadın katılımcıların yüzde 38,3'ü Fenerbahçe'yi, yüzde 32,2'si Galatasaray'ı, yüzde 21,4'ü Beşiktaş'ı, yüzde 8,1'i ise Trabzonspor'u şampiyonluğu daha yakın görüyor.

Erkeklerin şampiyonu Galatasaray’dan yana

Erkek katılımcıların ise Galatasaray'ı favori olarak görmeleri de araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında yer aldı.

Araştırma sonucuna göre erkeklerin yüzde 39,5’i Galatasaray, yüzde 37,4’ü Fenerbahçe, yüzde 16,6’si Beşiktaş, yüzde 2,9’u Trabzonspor’un şampiyon olacağını düşünüyor.

Yaş gruplarına göre dağılım

Öte yandan yaş gruplarına göre dağılımda ise 18-34 yaş grubu; yüzde 41,9 ile Galatasaray'ı, yüzde 31,3 ile Fenerbahçe'yi, yüzde 22,9 ile Beşiktaş'ı ve yüzde 1,2 ile de Trabzonspor'u şampiyonluk favorisi olarak görüyor.

Diğer yaş gruplarında dağılım şu şekilde;
35-54 yaş grubu:
Yüzde 40,7 Galatasaray, yüzde 34,5 Fenerbahçe, yüzde 20,5 Beşiktaş, yüzde 2,0 Trabzonspor.
55 yaş ve üzeri:
Yüzde 45,1 Fenerbahçe, yüzde 27,7 Galatasaray, yüzde 14,9 Beşiktaş ve yüzde 11,2 Trabzonspor.

Metodoloji

Türkiye genelinde 2.562 kişinin katıldığı ve 25-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile
“Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli”
kullanılarak gerçekleştirildi.


#Areda Survey
#anket
#araştırma
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