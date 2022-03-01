Şampiyonluk kutlamasında Müslümanları etkileyen detay

Liverpool'un Müslüman futbolcusu Sadio Mane, takımının lig kupası zaferinin ardından çekilen fotoğrafı sebebiyle dikkat çekti. Bunun sebebi yıldız oyuncunun zafer kutlamaları esnasında seccade ile görüntülenmiş olması.
Mane'nin Liverpool ile kazandıkları lig kupası finalinin ardından soyunma odasındaki seccadesini almaya geldiği ve şükür namazı kıldığı belirtildi.
- İngiltere'de yoksul insanlara yaptığı yardımlarla birçok kesimin takdirini kazanan futbolcu, ülkesinin kalkınması için de ciddi maddi katkılar sağlıyor.
📸 Lig Kupası zaferi soyunma odasında kutlanırken Sadio Mane şükür namazına gidiyor. ♥️ pic.twitter.com/9BP1VzreMQ
📸 Lig Kupası zaferi soyunma odasında kutlanırken Sadio Mane şükür namazına gidiyor. ♥️ pic.twitter.com/9BP1VzreMQ— Liverpool Türkiye (@LFC_TR) March 1, 2022