Spor Şampiyonluk kutlamasında Müslümanları etkileyen detay
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Şampiyonluk kutlamasında Müslümanları etkileyen detay

İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Liverpool'da yıldız futbolcu Sadio Mane, zaferin ardından soyunma odasındaki görüntüsü sebebiyle sosyal medyada gündem oldu. Senegalli futbolcunun takım arkadaşları kutlama yaparken elinde seccade ile görüntülenmesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonluk kutlamasında Müslümanları etkileyen detay
Sadio Mane, lig kupası zaferinin ardından soyunma odasındaki seccadesini aldı ve şükür namazı kıldı.

Liverpool'un Müslüman futbolcusu Sadio Mane, takımının lig kupası zaferinin ardından çekilen fotoğrafı sebebiyle dikkat çekti. Bunun sebebi yıldız oyuncunun zafer kutlamaları esnasında seccade ile görüntülenmiş olması.

Mane'nin Liverpool ile kazandıkları lig kupası finalinin ardından soyunma odasındaki seccadesini almaya geldiği ve şükür namazı kıldığı belirtildi.

  • İngiltere'de yoksul insanlara yaptığı yardımlarla birçok kesimin takdirini kazanan futbolcu, ülkesinin kalkınması için de ciddi maddi katkılar sağlıyor.

Liverpoollu yıldız abdesthane temizlerken görüntülendi
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Liverpoollu yıldız abdesthane temizlerken görüntülendi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Sadio Mane'nin, bir caminin abdesthanesini temizlediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Senegalli Müslüman futbolcunun, amatör bir kamerayla çekilmiş görüntüleri İngiltere'de büyük ilgi çekti.

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