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Spor Şampiyonluk kutlamasında taraftarlar birbirine girdi
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Şampiyonluk kutlamasında taraftarlar birbirine girdi

Bursa’da Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar, diğer taraftarlarla tekme tokat kavga etti.

Haber Merkezi AA
Şampiyonluk kutlamasında taraftarlar birbirine girdi
Kavga etme anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Beşiktaş’ın Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye’nin olduğu gibi Bursa’nın da birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere çıkarak kutlama yaptı.

Yurdun birçok noktasında kutlamalar polisin uyarısı ve müdahalesiyle dağılırken, İnegöl ilçesinde Beşiktaş ve diğer taraftarlar karşı karşıya geldi.

Kutlama yapmak için sokağa çıkan taraftarlar, polisin ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Karşı karşı gelen taraftarlar biranda tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beşiktaşlı taraftarları ile diğer taraftarlar arasında arbede yaşarken, olaya çok sayıda polis müdahale etti.

Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri taraftarları ulaştırarak evlerine gitmesini sağladı.

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