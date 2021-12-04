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Şampiyonluk sonrasında taraftarlar sahaya girdi

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Malmö, şampiyon oldu. Hakemin 90 dakikayı bitiren düdüğü çalmasından sonra Malmö taraftarı sahaya girdi.

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Haber Merkezi AA
Şampiyonluk sonrasında taraftarlar sahaya girdi
Malmö taraftarı, şampiyonluğu kutlamak için sahaya girdi.

Ligin 30. ve son haftasında sahasında Halmstads ile golsüz berabere kalan Malmö, ikinci sıradaki AIK Solna ile aynı puana (59) sahip olmasına rağmen averajla şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinin 22. şampiyonluğuna uzanan Malmö, sezonu 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

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