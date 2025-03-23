Samsun’da play-off maçı sonunda sahada gerginlik

Vezirköprü İlçe Stadı’nda oynanan Vezirköprü Belediye Spor ile Genç Bafra Spor arasındaki karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğü ile saha bir anda karıştı. Genç Bafra Spor oyuncusunun tribünlere hareket yapması ile başlayan olaylarda, taraftarlar saha girdi. Saha içerisinde yaşanan arbedede futbolcular, taraftarlar ve yöneticiler arasında yaşanan kavga, emniyet güçlerinin araya girmesi ile olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı.