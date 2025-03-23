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Samsun’da play-off maçı sonunda sahada gerginlik

Samsun’da play-off maçı sonunda sahada gerginlik

21:2123/03/2025, Pazar
IHA
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Samsun’da play-off maçı sonunda sahada gerginlik
Samsun’da play-off maçı sonunda sahada gerginlik

Samsun Süper Amatör Play-Off Ligi maçının bitiş düdüğü ile sahada gerginlik yaşandı, taraftar grubu sahaya indi.

Vezirköprü İlçe Stadı’nda oynanan Vezirköprü Belediye Spor ile Genç Bafra Spor arasındaki karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Maçın bitiş düdüğü ile saha bir anda karıştı. Genç Bafra Spor oyuncusunun tribünlere hareket yapması ile başlayan olaylarda, taraftarlar saha girdi. Saha içerisinde yaşanan arbedede futbolcular, taraftarlar ve yöneticiler arasında yaşanan kavga, emniyet güçlerinin araya girmesi ile olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

#Samsun
#Süper Amatör
#play off

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