Samsunspor 11 maçlık hasretini sona erdirdi

Geçen sezon deplasman maçlarından eli boş dönen Samsunspor, 19 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alırken, 16 mağlubiyet 5 de beraberlik almıştı.

Bu sezon, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde deplasmanda oynadığı ilk maçta galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, büyük bir şanssızlığı da kırmış oldu. Karadeniz temsilcisi, ligde 11 maç aranın ardından deplasman galibiyeti elde etmiş oldu.