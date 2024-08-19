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Spor

Samsunspor 11 maçlık hasretini sona erdirdi

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Samsunspor, 260 gün sonra deplasmanda galibiyeti yaşadı.

09:50 - 19/08/2024 Pazartesi
IHA
Samsunspor takımının soyunma odasındaki galibiyet pozu.
Samsunspor takımının soyunma odasındaki galibiyet pozu.

Geçen sezon deplasman maçlarından eli boş dönen Samsunspor, 19 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alırken, 16 mağlubiyet 5 de beraberlik almıştı.


Bu sezon, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde deplasmanda oynadığı ilk maçta galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, büyük bir şanssızlığı da kırmış oldu. Karadeniz temsilcisi, ligde 11 maç aranın ardından deplasman galibiyeti elde etmiş oldu.


Son olarak geçen sezon ligin 14. haftasında Adana’da Adana Demirspor’u 3-2 ile geçen kırmızı-beyazlılar, 2024-25 sezonunda ilk dış saha maçında Gaziantep FK’yı Carlo Holse’nin golüyle 1-0 geçmeyi başardı.





#Süper Lig
#Samsunspor
#Gaziantep FK
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