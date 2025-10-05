Yeni Şafak
Samsunspor - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

19:005/10/2025, الأحد
G: 5/10/2025, الأحد
Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geliyor. İki takımda da önemli eksikler mevcut. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor.


Samsunspor - Fenerbahçe maçı 11'leri


Samsunspor:
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.
Fenerbahçe:
Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


18' Samsunspor gole çok yaklaştı. Tarık Çetin, gole izin vermedi.

34' Musaba ağları havalandırdı, ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesi sonrası Halil Umut Meler pozisyonu monitörden izledi ve ofsayt kararını tasdik etti.


Samsunspor'da eksik çok


Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemiyor.


Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Ederson karşılaşmada forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamıyor.


