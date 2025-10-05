Samsunspor - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor.





Samsunspor - Fenerbahçe maçı 11'leri





Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





18' Samsunspor gole çok yaklaştı. Tarık Çetin, gole izin vermedi.

🔒 Samsunspor atağında önce Skriniar'ın müdahalesi, ardından Tarık Çetin'den kritik kurtarış! | #SAMvFB pic.twitter.com/9gbATNaQaa — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 5, 2025

34' Musaba ağları havalandırdı, ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesi sonrası Halil Umut Meler pozisyonu monitörden izledi ve ofsayt kararını tasdik etti.





Samsunspor'da eksik çok





Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemiyor.





Fenerbahçe'de kaleci sıkıntısı





Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Ederson karşılaşmada forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamıyor.



