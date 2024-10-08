Samsunspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı bildirildi.
Isınma koşusu ile başlayan antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.