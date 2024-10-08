Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Samsunspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

21:468/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsunspor
Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı bildirildi.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri