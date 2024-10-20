Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenmesiyle birlikte, sarı lacivertlilerin şampiyonluk yarışında yara almaması için bu maçtan muhakkak galibiyetle ayrılması lazım.





Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Samsunspor-Fenerbahçe maçını, Muhammet Ali Meteoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Furkan ürün ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.





Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim oldu?

Samsunspor-Fenerbahçe maçında VAR olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. AVAR koltuğunda ise Deniz Caner Özaral oturacak.











