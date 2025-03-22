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Samsunspor Kasımpaşa maçı mesaisine devam etti

Samsunspor Kasımpaşa maçı mesaisine devam etti

13:2922/03/2025, Cumartesi
AA
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Samsunspor ligde topladığı 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Samsunspor ligde topladığı 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, 4 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı. Futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı. Antrenmana dinamik ısınma ile başlayan oyuncular, günü minyatür kaleli oyun ve rondo çalışması ile tamamladı.


Samsun ekibi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



#Kasımpaşa
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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