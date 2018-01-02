Samsunspor'da 22 futbolcu serbest kalabilir

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yönetim, alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü seçimli kongre kararı almış, daha sonra da istifa etmişti. Yapılan 2 kongrede de başkan adayı çıkmayınca, takımı divan kurulu yönetmeye başlamıştı. Futbolcular, toplu olarak yaptıkları basın açıklamasında ise sezon başından beri kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını dile getirmişlerdi.

Tek para alan futbolcu gelmedi

Devre arası hazırlık kampına bugün Samsun’da başlayan futbolcular arasında bir ayrıntı dikkat çekti. Sezon başından beri paralarını alamayan bütün futbolcular antrenmana katılırken, kulüpten alacağı bulunmayan tek futbolcu olan John Chibuike, habersiz bir şekilde ülkesi Nijerya’dan dönmedi.

Chibuike’nin yaptığı davranışın etik dışı olduğunu vurgulayan Engin İpekoğlu şöyle konuştu;

“Chibuike antrenmana gelmedi. Aramızda yok. Nijerya’da olduğunu futbolcumuz Jonhatan Ayite’den öğrendik. Kimsenin neden gelmediğinden bir bilgisi yok. Onunla ilgili gereken yapılacaktır. Gerekirse ceza vereceğiz. Takımımızda alacaklarıyla ilgili problemi olmayan tek futbolcu Chibuike. Burada olmaması hoş bir şey değil. Gereken ceza uygulanacaktır”



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