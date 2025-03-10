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Samsunspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı: İki futbolcu antrenmanda yer almadı

Samsunspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı: İki futbolcu antrenmanda yer almadı

18:2810/03/2025, Pazartesi
IHA
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Samsunspor
Samsunspor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Karadeniz ekibinde iki futbolcu sakatlıkları sebebiyle bugünkü çalışmada yer almadı.

Süper Lig'de 27. haftayı 3. sırada tamamlayan Samsunspor, bu hafta ise liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk olacak.


Fenerbahçe hazırlıklarına bugün başlayan Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde rejenerasyon antrenmanı ile günü tamamladı. Sakatlığı nedeniyle son maçta olmayan Celil Yüksel de antrenmanda yer alırken, kas sakatlığı bulunan Lubo Satka ise katılmadı.


Antrenman sonrası bir günlük izne ayrılan kırmızı-beyazlılar, çarşamba günü Nuri Asan Tesislerinde toplanarak tekrar hazırlıklara devam edecek. Fenerbahçe ile Samsunspor, 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.





#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe

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