Spor Samsunsporda teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
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Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Play-Off'larda elenilmesinin ardından istifa edebileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Haber Merkezi İHA
Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
Ertuğrul Sağlam

Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Samsunspor’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını kulübümüz yönetimine sunmuştur. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir. Ertuğrul Sağlam’a bugüne kadar Samsunspor’a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz” denildi.

  • Samsunspor, normal sezonu 3. sırada tamamlamış ve play-off oynama hak kazanmıştı. Karadeniz temsilcisi Play-Off'larda ise Altınordu'ya turu geçememiş ve elenmişti.


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