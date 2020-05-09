2.LİG

Sancaktepe Kulübü'nde 9 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

2. Lig ekibi Sancaktepe Kulübü, toplamda 9 kişide koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF 2. Lig'de Sancaktepe 52 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig'de Sancaktepe 52 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından, Futbola Dönüş Protokolü kapsamında takımlar koronavirüs testlerini yaptırma başladı. TFF 2. Lig'de mücadele eden Sancaktepe Futbol Kulübü'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda, takımda toplam 9 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs tespit edilen 9 kişinin de hastaneye gitmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığını ifade eden Sancaktepe Kulübü, bu kişilerin gerekli izolasyon tedbirleriyle birlikte Covid-19 protokolünün uygulanmaya başlandığı açıklandı.

  • Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
  • "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştı. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştı. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Özdemir: Futbolda ligler 12 Hazir...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.