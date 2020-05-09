Sancaktepe Kulübü'nde 9 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından, Futbola Dönüş Protokolü kapsamında takımlar koronavirüs testlerini yaptırma başladı. TFF 2. Lig'de mücadele eden Sancaktepe Futbol Kulübü'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda, takımda toplam 9 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs tespit edilen 9 kişinin de hastaneye gitmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığını ifade eden Sancaktepe Kulübü, bu kişilerin gerekli izolasyon tedbirleriyle birlikte Covid-19 protokolünün uygulanmaya başlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştı. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştı. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."

KAMUOYUNUN DİKKATİNE ! pic.twitter.com/0OnsFdazTo — Sancaktepe Futbol Kulübü 🏡 #EvdeKal (@sancaktepefktr) May 9, 2020