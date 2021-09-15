Şansal Büyüka şampiyonluk favorisini açıkladı

Süper Lig'de geride kalan 4 haftayı değerlendiren Şansal Büyüka, şampiyonluk mücadelesiyle ilgili yorumlarda bulundu. Beşiktaş'ın kadrosunun güçlü olduğunu belirten Büyüka, siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyebileceğini ifade etti.
Şansal Büyüka'nın şampiyonluk yarışı hakkında Milliyet'teki değerlendirmeleri şöyle;
"Ligin en iyisi Beşiktaş"
- "Şampiyonluk borsasını güncellemek gerekiyor. Süper Lig başladığında Beşiktaş’ta Pjanic, Alex Teixeira ve Batshuayi yoktu. Dördüncü haftada üçü birden ilk on birde... Bu durumda; şampiyonluk masasında kartlar yeniden karılır, yeniden dağıtılır. Sanki “Üç As” Beşiktaş’ta gibi... Beşiktaş için sadece bir soru var; Süper Lig’in çok üstünde olan Şampiyonlar Ligi’nde yıpranır mı? Yıpranırsa bu bizim lige yansır mı? Yoksa, daha dördüncü haftadan belli oldu ki, bu ligin en iyisi Beşiktaş..."
"Galatasaray savunmayı toparlayabilirse..."
- "Galatasaray’da, Trabzonspor’da benzer sorunlar var... Savunmaları helva gibi dağılıyor. Bütün kozlarını hücum alanında oynuyorlar. Galatasaray savunmayı toparlayabilirse, genç ve hızlı hücum silahşorları ile gene ligin favorisi ve 'Ağır Abi'si olur."
"Bir başka 'Ağır Abi' Trabzonspor"
- "Şampiyonluk yarışında bir başka 'Ağır Abi' Trabzonspor... Ama 'Ağır Abi' savunmada çok toyca işler yapıyor ve çabuk dağılıyor. Abdullah Hoca henüz buna bir çare bulabilmiş değil..."
"Fenerbahçe 4 şampiyon adayı arasında en geride"
- "Fenerbahçe geçen yıldan çok farklı ve önde... Buna rağmen kadro planlaması iyi yapıldı mı? Ciddi kuşkularım var. Herkesi kıskandıracak bir orta saha zenginliğine sahip... Ama golcü ve goller konusunda 4 şampiyon adayı arasında en geride...“Üç As” önemli... Beşiktaş’ın eli güçlü... Şampiyonluk masasından kazanarak kalkabilir."