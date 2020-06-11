SÜPER LİG

Şapkadan tavşan çıkardı: Boateng idmanda çok farklı bir gole imza attı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, antrenmanda attığı golle gözlerin pasını sildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Boateng, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 2 gol attı.

Devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Boateng, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 2 gol attı.

Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda yapılan şut çalışmasına Boateng'in attığı gol damga vurdu.

Havadan sert gelen topu estetik bir şekilde kontrol eden 33 yaşındaki yıldız futbolcu, ayağının üstüyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından "Boateng iftiharla sunar" ifadesiyle paylaşılan gol, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Boateng'in idmanda attığı o mükemmel gol;

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