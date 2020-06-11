Şapkadan tavşan çıkardı: Boateng idmanda çok farklı bir gole imza attı

Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda yapılan şut çalışmasına Boateng'in attığı gol damga vurdu.

Havadan sert gelen topu estetik bir şekilde kontrol eden 33 yaşındaki yıldız futbolcu, ayağının üstüyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından "Boateng iftiharla sunar" ifadesiyle paylaşılan gol, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Boateng'in idmanda attığı o mükemmel gol;