Saray'ın prensi

Galatasaray’ın yeni transferi Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Nijeryalı yıldız, ikinci yarısında dahil olduğu karşılaşmada iki gol birden atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Genç futbolcu, kariyerinde şimdiye kadar iki büyük transfere imza attı. 2017 yılında Everton’a 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Onyekuru, İngiliz ekibinde istenilen performansı sergileyememesi sonrasında önce Anderlecht sonra Galatasaray’a kiralanmış, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği üst düzey performans sonrasında 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco’nun yolunu tutmuştu.

Monaco’da da beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki futbolcu, önce geçen sezonun ara transfer döneminde, son olarak ise bu sezonun devre arasında Galatasaray’a transfer oldu. Bu kez 4 milyon 350 bin Euro’luk satın alma opsiyonu ile sarı-kırmızılı takıma kiralanan Onyekuru, ilk maçında gösterdiği performansla eski takımlarına pişmanlık yaşattı. Gaziantep deplasmanında sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu, attığı 2 golle karşılaşmaya damgasını vurdu. Galatasaray’a ilk olarak 2018-2019 sezonunda transfer olan Nijeryalı yıldız, ilk 3 maçında 2 gol katkısı vermişti. 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde 6 aylığına sarı-kırmızılı takıma transfer olan Onyekuru, ilk maçında yaptığı asistle galibiyete katkı sağlamıştı.

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