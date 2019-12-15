Sarri’den Merih Demiral’a övgü dolu sözler

İtalya Serie A’nın 16’ncı haftasında Juventus’un evinde Udinese’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalıp takımının attığı 3’üncü golde asist yapan Merih Demiral, performansıyla göz doldurdu. Yaptığı asistin dışında 94 pasta 92 isabet sağlayan milli oyuncu, bunun yanında 5 hava topu kazanırken, 2 de top çaldı. 21 yaşındaki oyuncu 7 kez top uzaklaştırırken 2 de pas arası yaptı.

Merih Demiral asist yaptı Juventus kazandı İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-1 mağlup etti.Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 37'nci dakikalarda Ronaldo ve 45'inci dakikada Bonucci kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90'ıncı dakikada Pussetto'dan geldi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle Serie A'da puanını 39'a çıkarttı ve maç fazlasıyla Inter'in önüne geçerken Udinese ise 15 puanda kaldı. Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve Bonucci'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu. Stoperin stopere asist yaptığı takım #Juventus pic.twitter.com/DutFk34aOk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2019

Sarri: Merih hızla gelişiyor

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında milli savunmacı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Merih’in hızla geliştiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Merih iyi oynadı. Ben onu tercih ettim çünkü Bayer Leverkusen’e karşı iyi performans sergiledi. Lasagna’ya karşı hızını ve saldırganlığını kullanmak istedik. Bugün çok iyi iş çıkardı, hızla gelişiyor. Hızlı ve agresif bir oyuncu" dedi.