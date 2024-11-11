Sarunas Jasikevicius'tan Bayern Münih yorumu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynadığını belirterek, şunları söyledi:





"Ofansif olarak Edwards, Napier, Obst ve Weiler-Babb ile müthiş bir guard rotasyonları var. Ayrıca uzunları da rollerini çok iyi anlıyor. Voigtmann ve Booker dışarı çıkarak şut atabiliyorlar, bu da savunmayı gerçekten zorlaştırıyor. Bu yüzden savunmaya odaklanmamız ve neden vazgeçip vazgeçemeyeceğimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor."





Bayern Münih müsabakasını değerlendiren basketbolcu Arturs Zagars ise iki maç arasında hazırlanmak için fazla zamanlarının olmadığını vurgulayarak "Onlar iyi bir takım. Arka arkaya 5 galibiyetleri var. Harika bir guard ikilisi ve yedekleri var. İstatistiksel olarak özellikle geçiş hücumlarında ve bire birlerde çok iyiler. Dribling üstü şutlarda başarı sağlayan isimleri var. Sadece oyun planımızı uygulamaya çalışmalıyız. Taraftarlarımıza mesajım; lütfen her zamanki gibi enerjilerini getirsinler. Bu kesinlikle bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.







