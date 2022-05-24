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Şaşırtan iddia: Torrent'in yerine sürpriz isim

Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran’daki başkanlık seçimleri sonrası teknik direktör Torrent’in gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, İtalyan basını Igor Tudor’un gelebileceğini yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şaşırtan iddia: Torrentin yerine sürpriz isim
Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında 20 maça çıktı.

Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent’in geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun İspanyol hocayla yola devam etmesi beklenmezken, sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un ismi öne çıkıyor.

İki başkan adayı da teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sport’un haberine göre, Verona’dan ayrılmayı planlayan Igor Tudor’un tekrar sarı-kırmızılı takımın başına geçebileceği iddia edildi.

Galatasaray’da 2017 yılında görev yapan Tudor’un sarı-kırmızılıların başına geçebileceği ifade edildi.

18 Aralık 2017'de Tudor'un Galatasaray'daki görevine son verilmişti.
18 Aralık 2017'de Tudor'un Galatasaray'daki görevine son verilmişti.

Sensibile'den hamle

Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre ise Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile’nin yakın ilişkisi bulunan Igor Tudor’u takımın başına getirmek için yeni yönetimle görüşeceği öne sürüldü. Tudor, 2016-17 sezonunda Dursun Özbek’in başkanlığı döneminde Galatasaray’da 34 maçta 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.

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