Selahattin Baki'den Vitor Pereira açıklaması: Görüşmelerin perde arkasını anlattı

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vitor Pereira ile yapılan görüşmeler hakkında konuşan Baki, Portekizli hocanın yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediğini söyledi. Selahattin Baki'nin açıklamaları şu şekilde:
"Medyadaki hocaların çoğuyla görüşmedik"
- "Birkaç hocayla görüştük. Medyada yer alan isimlerin yüzde 80'i ile görüşmedik. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik gibi hava oluşturuldu. Öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Vitor Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir teknik direktör."
"Hoca bulamıyor diye algı oluşturuldu"
- "Bizim ilk resmi maçımıza 40 gün var. İnsanlar gaza getiriliyor. Fenerbahçe hoca bulamıyor, hocasız sezona başladı gibi algı oluşturuldu. Avrupa'da ön eleme oynayan rakiplerimiz de sezona hocasız başladı. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum."
"Aklıma gelince nefes alamıyorum"
- "Vitor Pereira, Fenerbahçe'de daha önce çalışmış ve başarının ucundan kıl payı dönmüş bir teknik direktördür. Neredeyse para pul konuşmadık. İçinde kalmışlık, bazı insanlar için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Artık çok daha motive. Şampiyonluğu kıl payı kaçırmanın verdiği bir hüzün ve agresif bir tutum var. Pereira hatta 'Fenerbahçe'de kupa kazanamamak göğsümde tıkalı. Aklıma gelince nefes alamıyorum' dedi."
Caner Erkin ile Pereira arasında yaşananlar
- "Caner Erkin ile 4-5 ay önce sohbet ederken konusu açıldı. O zaman daha Pereira gündemde yok. Caner, dışarı yansıtılan kadar büyük problem olmadığını söylemişti. Araları da çok iyi. Hatta Caner, 'Hocayı ilk ben karşılayacağım' dedi."
"Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanda olacak"
- "Vitor Pereira, Topuk Yaylası'nda yapılacak ilk antrenmanda takımın başında olacak. 4 yardımcısıyla birlikte geliyor."