Selçuk İnan 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Selçuk İnan ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.
Sarı-kırmızılı Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan’ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.
Galatasaray, Selçuk İnan için özel bir video hazırladı;
✍ Kaptan Selçuk İnan'la bir sezon daha!
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🏆 🏆 🏆 🏆 Türkiye Kupası
🏆 🏆 🏆 🏆 Süper Kupa pic.twitter.com/mwttQjDk0y
✍ Kaptan Selçuk İnan'la bir sezon daha!
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