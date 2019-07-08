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Selçuk İnan 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. 34 yaşındaki futbolcu, 4 milyon TL garanti ücret kazanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Selçuk İnan

​Selçuk İnan

Galatasaray Kulübü, Selçuk İnan ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan’ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

Galatasaray, Selçuk İnan için özel bir video hazırladı;

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