Selçuk İnan: Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerinin ilkini Antalya'da gerçekleştirdi. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 2019-20 sezonunun 33'üncü haftasında Göztepe ile oynanan maçın ardından 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Selçuk İnan, yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcılarından biri olacak. Antalya'da 4 Ağustos'ta başlayan UEFA B-A Birleşik Kurs'taki eğitimin 1'inci döneminin çok iyi gittiğini dile getiren Selçuk İnan, yoğun bir şekilde dersler aldıklarını söyledi. Daha önce çalıştığı teknik adamların futbolculukla antrenörlüğün çok farklı olduğunu söylediklerini ifade eden İnan, "Ancak işin içine girince anlayabiliyorsunuz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bildiğimiz üzere bu UEFA'dan özel izinle açılmış bir kurs, B-A birleşik. Belli bir kritere sahip olmanız gerekiyor buraya gelebilmeniz için. Uzun süre Süper Lig'de oynamak gibi. Bunun üç etabı olacak ve daha ilk etaptayız. İlk etap çok faydalı geçti ki, bizim için uzun da bir süre. 2 ve 3'üncü etabı da tamamlayınca belki de bir şeyleri öğrenmiş olacağız yavaş yavaş. Çünkü öyle çabuk olmuyor her şey. Belli bilgiye sahip olmanız gerekiyor, eğitici olacaksanız. Her şey iyi ve zevkli gidiyor. İnşallah buradan en faydalı şekilde çıkacağız" diye konuştu.

"Fatih Terim bir okul"

Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Selçuk İnan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dediğim gibi burada kurstayız, bir şeyler öğreniyoruz, çok önemli bilgiler ve detaylar var ama tecrübe her şeyden önemli. Fatih Terim gibi bir hocayla çalışmak, bir şeyler öğrenmek belki de paha biçilemez. Ben hocaya da söylemiştim bunu; Fatih Terim bir okul. Biz de yavaş yavaş başlayacağız, ne öğrenebilirsek, ne kazanabilirsek bizim için fazlasıyla kar olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Hocaların bendeki emeği çok"

Çok farklı teknik adamlarla uzun süre çalıştığı hatırlatılan Selçuk İnan, bütün hocalarının aklında olduğunu dile getirerek, "Şimdi hocalarımın özelliklerini saymaya kalksam röportajımız bitmez. Hepsi çok değerli ve bilgililerdi. Hepsini çok seviyorum. Hepsinin üzerimde teker teker emeği var, 8 yaşımdan futbolu bıraktığım ana kadar. Üzerimde emeği olan bütün hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepsinden bir şeyler öğrendim ama kariyerimde en uzun süre çalıştığım hocam Fatih Terim oldu, yıllardır beraberiz. İyice benimsedik artık, neler yapılabileceğimi neler öğrenebileceğimi" diye konuştu.

"Benden sonra da 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyan oyuncu olacaktır"

8 numaralı formayı 9 sene boyunca giydiğini belirten Selçuk İnan, "Galatasaray'dan önce de Trabzonspor'da forma giydim. Artık soyadım gibi neredeyse. Başka anlamları da vardı benim için. İnşallah benden sonra da 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyacak bir oyuncu olacaktır, buna inanıyorum. Zaten Galatasaray'a gelen her oyuncu formanın hakkını fazlasıyla vereceğini bilir" dedi.

Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerine yeniden başladı. UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Fenerbahçe yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.Antalya'da 4 Ağustos'ta başlayan eğitimin 1'inci döneminin ardından önlerinde iki dönem daha olduğunu söyleyen Volkan Demirel, ''UEFA'dan özel izinle alınmış bir kurs. Yüksek seviyede uzun süre Süper Lig'de oynamış oyuncuların bulunduğu bir kurs. 7 senelik bir zaman zarfında oynayan ve çok sayıda forma giymiş olan arkadaşlarımızın toplandığı bir kurs. Bu ilk etabımız, toplamda 15 gün sürüyor. Bir devre arası bir de sezon sonuna doğru olacak. Hocalarımızla beraber burada çok güzel bir ortamımız var gerçekten. 20 kişiyiz, 4 sürekli hocamız var, bir de gidip gelen hocalarımız var; aşağı yukarı 10 tane eğitmen grubu ile beraber çalışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Sadece tek dezavantaj, havanın sıcaklığı. Ama bir yerlere gelmek istiyorsak da bazı zorlukları çekeceğiz. O yüzden o da bize sıkıntı yaratmıyor. Hepimiz elimizden geldiği kadar geçmişteki futbolculuğumuzla beraber şimdiki gördüklerimiz ve hocalarımızdan öğrendiklerimizle inşallah iyi yerlere geleceğiz. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek'' dedi."Genç teknik direktörlerin olması Türk futbolunun yararına olacaktır"Volkan Demirel, son dönemde yetişen genç teknik adamlardan Erol Bulut, Sergen Yalçın, Tamer Tuna ve Okan Buruk gibi isimlerin sergilediği başarılı grafiğin sorulması üzerine, hepsinin Türk futbolu adına çok güzel örnekler olduğunu vurguladı. Demirel, ''Burada yer alan Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı, kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Genç teknik direktörlerin olması Türk futbolunun yararına olacaktır. Bir de söylenen isimlerin hepsine baktığınızda, futbolun içinden gelenler yani futbolu bilen insanlar. Biz de az çok futbol bildiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden dolayı da futboldan kopmak istemiyoruz. Gerçekten burada çok genç, çok farklı fikirleri olan arkadaşlar var. Biz her akşam saha çalışmalarından sonra teorik çalışma yapıyoruz, yemekten sonra oturup kendi aramızda konuşuyoruz ve hakikaten çok değişik fikirler geliyor. Buradaki insanların hepsi futbolu uzun süre oynayan kişiler. Tabii her şey futbol ile sahada veya bu çizgilerin içerisinde bitmiyor farklı fikirler farklı yöntemler... Belki dışarıda üniversite bitirmiş biri de gelip teknik direktör olabilir ama futbolu bilen, futbolla hareket eden teknik direktörlerin daha çok başarılı olacağını düşünüyorum'' diye konuştu."Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak"Erol Bulut ve Okan Buruk gibi isimlerle geçmişte sahada mücadele ettiklerini hatırlatan Volkan Demirel, bu isimlerin çok başarılı olduklarını dile getirdi. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile birlikte çalışacaklarını kaydeden Demirel, DHA'ya yaptığı açıklamada, ''O yüzden bizim umudumuz çok büyük. Ama tek derdimiz benim için Fenerbahçe ve Türk futboluna hizmet etmek. Tabii diğer arkadaşlarımın da hedefleri vardır. Benim hedefim inşallah bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olmak. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım'' ifadelerini kullandı.Fenerbahçe 2 hazırlık maçı yapacak: Rakipleri belli olduFenerbahçe yeni sezonun ilk maçında farklı kazandı